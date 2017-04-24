К посольству Литвы в Киеве подбросили гранату

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестные в ночь на понедельник бросили дымовую шашку на дорогу у здания посольства Литвы в Киеве, сообщил отдел коммуникации полиции украинской столицы.
Все эти предметы изъяты для проведения экспертизы.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
В конце марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генкольсульства Польши в Луцке, после чего украинский президент Петр Порошенко распорядился усилить охрану иностранных дипмиссий в стране.