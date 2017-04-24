Президент Греции: выборы во Франции - это поддержка европейской цивилизации

АФИНЫ, 24 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Итоги голосования во Франции показали, что народы Европы выступают против разрушения Европейского союза, заявил президент Греции Прокопия Павлопулос.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. По данным министерства внутренних дел, по его итогам основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен – 21,53%. Ле Пен, вышедшая во второй тур вместе с Макроном, но показавшая второй результат, в своих многочисленных выступлениях не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.

"Европейская культура показывает, что она хочет восстановиться. Это показывают последние результаты выборов по всей Европе, как и вчерашние результаты во Франции. Они показывают что мы, европейские народы, полны решимости не оставить (у власти) тех, кто выступает за разрушение Европы, за разрушение европейской цивилизации. Европейские народы не хотят оставить у себя остатки нацизма и фашизма, чтобы те прервали ход европейской цивилизации, и вчерашние результаты голосования во Франции показали это", — сказал Павлопулос, выступая на открытии Форума древних цивилизаций в Афинах.

Форум посвящён обсуждению установления более тесных связей между странами, внёсшими значительный вклад в культурное наследие.

По словам Павлопулоса, западная цивилизация должна вернуться к своим корням.

"Западная цивилизация потеряла корни, из которых она начиналась. Это проблема западной и европейской цивилизации сегодня. Если Европа хочет пойти вперёд, она должна вернуться к своим корням, которые идут из древней греческой культуры, из Рима, из Иерусалима. Эти древние культуры имели в основе мир и солидарность", — сказал он.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.

"Ситуация на Ближнем Востоке, и особенно в Сирии, показывает насколько важно сегодня сосуществование культур, диалог культур, чтобы противостоять трагической ситуации, опасности, которая исходит с одной стороны — от войны и с другой стороны — от терроризма. Диалог культур может положить конец этому",- сказал президент Греции.

Павлопулос заявил также, что различия в культурах не могут стать причиной столкновений.

"Некоторые считают, что сегодняшняя ситуация в мире — это столкновение цивилизаций. Я считаю это неправильным. Нет столкновения культур в их основе. Настоящая культура по своей природе не может привести к столкновениям. Настоящая культура, которая является культурой всех нас, — это мосты коммуникаций. Не столкновение культур, а их неспособность установить контакты между собой стали причиной ситуации", — сказал президент.

По его словам, в этом суть форума — понять как цивилизации могут общаться между собой.

"Нет иерархии культур. Культуры имеют одинаковую ценность. Мы должны показать это здесь. Нам необходимо сосуществование и нам нужно противостоять вызовам, которые угрожают самому человечеству", — сказал президент Греции.