Итальянский политик назвал Макрона "элегантным буратино"

РИМ, 24 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини приветствовал результат, который показала в первом туре президентских выборов во Франции Марин Ле Пен, и выразил надежду на то, что во втором туре французские избиратели не поддержат Эммануэля Макрона.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура президентских выборов основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

"Я не думаю, что французы проголосуют за Макрона. И полагаю, что сторонники Меланшона могут голосовать за Ле Пен. И так сделают все жертвы строгой экономии и глобализации. Я не думаю, что они проголосуют за элегантного буратино, который даже на пляж идет в галстуке. Не будут голосовать за кого-то, кем дистанционно управляют проклятые из Брюсселя", — заявил он в интервью, которое в понедельник опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

По мнению Салвини, в фигуре Макрона нет ничего нового. "Этот тот же суп, который уже никто не переваривает. Вопрос не в том, правый ты или левый, а в том, зависишь ты от Брюсселя или нет", — отметил политик, который постоянно подвергает жесткой критике ЕС и неоднократно призывал Рим восстановить контроль над границами Италии и отказаться от евро.

Что касается Ле Пен, то, по словам Салвини, против нее во Франции твердо настроены представители юридической системы, банков и финансов. "Ей ссудил деньги один из российских банков, потому что никто во Франции не захотел дать ей взаймы. Это позорно. У нас есть кредитные линии со стороны некоторых банков, но, если бы в определенный момент сказали: "Лиге" ничего не давать", я одолжил бы деньги у кого-угодно. Заем возвращают и точка", — заявил Салвини.

Он также подчеркнул, что за "Национальный фронт" во Франции так же, как за "Лигу Севера" в Италии голосует, прежде всего, молодежь.