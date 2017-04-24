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Политолог: Макрон не даст ультраправым прорваться к власти во Франции

Сюжет:
Выборы президента Франции (686)
11:2124.04.2017
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© AP Photo / Claude ParisКандидат в президенты Франции Эммануэль МакронКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Claude Paris

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-министр экономики Франции и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов сможет "аккумулировать" всех республиканцев, которые не согласны с ультраправым националистическим проектом лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. После подсчета 97,4% бюллетеней Макрон набирает 23,86% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД. Ле Пен набирает 21,45% голосов. Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.

© Ruptly
Выступление Эммануэля Макрона после закрытия избирательных участков

Макрон перетянет одеяло

"Во-первых, мне кажется, что результаты первого тура наименее драматичны с точки зрения дальнейшего развития избирательной кампании, потому что выход в качестве кандидата, который набрал больше всего голосов, во второй тур — Макрона — позволяет надеяться на то, что во втором туре Макрон сможет аккумулировать весь электорат, который не согласен с проектом Марин Ле Пен, то есть с ультраправым националистическим проектом", — сказала эксперт РИА Новости.

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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По ее словам, "пускай, может быть, зажав нос, но большинство избирателей, которые в первом туре проголосовали за (кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа) Фийона, за (кандидата от социалистов Бенуа) Амона, во втором туре пойдут голосовать за Макрона".

По мнению Обичкиной, Макрон — это "кандидат, между которым у политического эстеблишмента, с одной стороны, а с другой стороны, избирателями, настроенными на защиту республиканских ценностей, нет никакой непреодолимой стены".

"Поэтому, скорее всего, второй тур выборов у Марин Ле Пен будет развиваться под лозунгом критики существующего правления и Макрона как продолжателя существующего правления, Макрона как ставленника крупного капитала, как ставленника эстеблишмента. Она обещает в случае своей победы освободить народ Франции от оков надменной элиты, которая диктует ему свою волю. А с другой стороны, Макрон будет взывать к французам, разделяющим республиканские ценности – защиты свобод и прав личности", — отметила эксперт.

Она считает, что "Макрон будет себя позиционировать как кандидат, который не даст ультраправым прорваться к власти во Франции". "И вокруг него поэтому могут сгруппироваться и сплотиться все избиратели республиканцы самых различных направлений", — сказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО.

Отношения с РФ не изменятся

По мнению Обичкиной, "Макрон – кандидат достаточно парадоксальный". "С одной стороны, вроде Франция хочет разрыва с предыдущим правлением, крайне низкий рейтинг у (президента Франсуа — ред.) Олланда и кандидата от его партии на выборах – 6,3% — это необыкновенно мало. Но, скорее всего, Макрон будет продолжать политику Франсуа Олланда, политику (экс-премьера — ред.) Мануэля Вальса, то есть ту политику, которая направлена на сдерживание России, на укрепление евроатлантического ансамбля, соответственно, это не может благоприятно сказаться на российско-французских отношениях", — считает эксперт.

При этом она не исключает, что "если сегодня основной вектор, который будет направлен на сдерживание России, будет меняться, то и политика Франции вместе с этим будет меняться". "Потому что Макрон – прагматик, и он не против того, чтобы восстанавливать экономические отношения с Россией, но не в ущерб евроатлантическим отношениям, единству внутри ЕС", — сказала эксперт.

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