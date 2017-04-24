Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу часть бивня мамонта

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинец пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта, сообщается на странице управления Государственной пограничной службы по Львовской области в Facebook.

"В пункте пропуска "Краковец – Корчова" … водитель туристического автобуса, гражданин Украины, пытался вывезти в Польшу часть бивня мамонта, который умер более 10 тысяч лет назад", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что вес кости составляет 8,5 килограмма, а ориентировочная стоимость на черном рынке составляет 3-3,4 тысячи евро. Пограничники сообщили, что, поскольку водитель пытался вывезти этот предмет без разрешительных документов, его конфисковали.