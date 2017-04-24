В соцсетях раскритиковали СБУ за публикацию откровенного фото Лолиты

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали откровенную фотографию певицы Лолиты Милявской, которую Служба безопасности Украины разместила в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ранее представители украинского ведомства выложили снимок, на котором Лолита запечатлена во время танца с частично обнаженной грудью.
Поступок СБУ возмутил многих пользователей.
"Контент, недостойный государственного органа страны, которая себя уважает. Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора в этой картинке нет…", — пишет Sasha Kryshtapovych.
"Ребят, я всё понимаю, но зачем опускаться до такого? Стыдно за наших", — негодует dims.
"Срамите себя и Украину срамите такими твитами", — возмущается vego.
"Глупый любительский театр, за который миллионы граждан Украины платят деньги", — отмечает Григорий Пыплик.
Некоторые усомнились, что фото выложили именно сотрудники СБУ.
"Вас взломали? Попробуйте изменить пароль", — иронизирует Kuraigovorit.
Впрочем, некоторые пользователи одобрили пост.
Накануне украинские власти сняли Лолиту с поезда и запретили ей въезд в страну на три года за посещение Крыма в 2015 году. По словам певицы, она ехала навестить больного ребенка.