В соцсетях раскритиковали СБУ за публикацию откровенного фото Лолиты

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали откровенную фотографию певицы Лолиты Милявской, которую Служба безопасности Украины разместила в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее представители украинского ведомства выложили снимок, на котором Лолита запечатлена во время танца с частично обнаженной грудью.

Поступок СБУ возмутил многих пользователей.

"Контент, недостойный государственного органа страны, которая себя уважает. Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора в этой картинке нет…", — пишет Sasha Kryshtapovych.

"Ребят, я всё понимаю, но зачем опускаться до такого? Стыдно за наших", — негодует dims.

"Срамите себя и Украину срамите такими твитами", — возмущается vego.

"Глупый любительский театр, за который миллионы граждан Украины платят деньги", — отмечает Григорий Пыплик.

Некоторые усомнились, что фото выложили именно сотрудники СБУ.

"Вас взломали? Попробуйте изменить пароль", — иронизирует Kuraigovorit.

Впрочем, некоторые пользователи одобрили пост.

Накануне украинские власти сняли Лолиту с поезда и запретили ей въезд в страну на три года за посещение Крыма в 2015 году. По словам певицы, она ехала навестить больного ребенка.