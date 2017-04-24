Снегопад "разорил" Кишинев на три миллиона долларов

КИШИНЕВ, 24 апр — РИА Новости. Прошедший в Молдавии снегопад нанес Кишиневу ущерб на сумму от 2,5 до 3,6 миллиона долларов, сообщил в понедельник мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков. Высота сугробов в Кишиневе достигала 57 сантиметров, в Леова – 40 сантиметров, а в Кагуле – 50 сантиметров.

#скворечник#птичкужалко#кишинев#снегвапреле#chishinau#buiucani#snowinapril#birdshouse Публикация от Axinia (@aksinia_galkina) Апр 23 2017 в 9:47 PDT

"По предварительной оценке, нанесенный ущерб составляет 50-70 миллионов леев (около 2,5-3,6 миллионов долларов — ред)", — цитирует Киртоакэ агентство Sputnik Молдова.

По словам столичного градоначальника, в результате непогоды оказались повалены 10 тысяч деревьев, повреждены порядка 250 автомобилей.