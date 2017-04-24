В штабе Ле Пен недовольны речью Макрона после первого тура выборов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо заявил, что прошедший во второй тур президентских выборов экс-министр экономики Эммануэль Макрон выступил с речью перед своими сторонниками так, словно он уже победил.

"Вчера я видел, как Макрон праздновал свою победу… Макрон вчера выступил с речью, словно он уже победил", — заявил Филиппо в эфире телеканала BFMTV.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая.

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