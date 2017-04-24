Генпрокурор США ответил на критику его слов о Гавайях

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс в ответ на критику по поводу его слов об американском штате Гавайи, заявил, что ни у кого не осталось чувства юмора, сообщает телеканал ABC.
"Ни у кого не осталось чувства юмора", — заявил Сешнс в ответ на просьбу ведущего передачи This Week на ABC News прокомментировать свои заявления.
Штат Гавайи расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии, он вошел в состав США в августе 1959 года.
Трамп в начале марта подписал указ о временном запрете на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище. В конце марта федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон продлил действие вердикта, блокирующего этот указ Трампа.