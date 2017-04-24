Генпрокурор США ответил на критику его слов о Гавайях

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генпрокурор США Джефф Сешнс в ответ на критику по поводу его слов об американском штате Гавайи, заявил, что ни у кого не осталось чувства юмора, сообщает телеканал ABC.

На прошлой неделе газета New York Times написала, что Сешнс попал под шквал критики из-за его пренебрежительных слов относительно американского штата Гавайи. В ходе программы на радио The Mark Levin Show Сешнс, комментируя решение федерального судьи штата продлить действие вердикта, блокирующего новый иммиграционный указ президента Дональда Трампа, заявил, что "удивлен, что судья, который сидит на острове в Тихом океане, может издавать указ, который останавливает президента США от того, что является его правом по закону и конституции".

"Ни у кого не осталось чувства юмора", — заявил Сешнс в ответ на просьбу ведущего передачи This Week на ABC News прокомментировать свои заявления.

Штат Гавайи расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии, он вошел в состав США в августе 1959 года.

Трамп в начале марта подписал указ о временном запрете на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище. В конце марта федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон продлил действие вердикта, блокирующего этот указ Трампа.