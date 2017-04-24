Пресс-секретарь камбина Франции призвал левых поддержать Макрона во II туре

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь кабмина Франции Стефан Ле Фоль призвал левые партии, потерпевшие поражение на выборах президента, объединиться во втором туре против кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Начнется кампания за Эммануэля Макрона и против Марин Ле Пен. Это совершенно ясно", — заявил он в понедельник в эфире телеканала CNews, отметив, что будет поддерживать во втором туре экс-министра экономики.

По словам Ле Фоля, левому крылу необходимо объединиться для защиты интересов Франции, однако прежде всего важно четко определить те ценности, которые они хотят защищать.

"Я считаю, что левое крыло должно пройти экзамен на то, чего они хотят добиться. … Они расстроены, но необходимо пережить это расстройство", — сказал он.

Ле Фоль подчеркнул, что в настоящий момент речь идет о том, чтобы "поставить интересы Франции выше политических интересов".

Накануне премьер-министр Франции Бернар Казнев также призвал всех демократически настроенных французов проголосовать во втором туре выборов за Макрона.

По данным Министерства внутренних дел Франции, по итогам первого тура президента основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин ле Пен – 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

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