Переговорщик ЕС по Brexit заявил, что поддержит Макрона во втором туре

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Координатор Евросоюза на переговорах по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) француз Мишель Барнье заявил, что проголосует за Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента Франции.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. После подсчета 97,4% бюллетеней экс-министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набирает 23,86% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набирает 21,45% голосов. Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.

"Будучи патриотом и европейцем, 7 мая я выражу доверие Эммануэлю Макрону. Франция должна оставаться в ЕС!", — написал Барнье в Twitter.

Patriote et européen, je ferai confiance le 7 mai à Emmanuel Macron. La France doit rester européenne! — Michel Barnier (@MichelBarnier) 23 апреля 2017 г.

​

Марин Ле Пен, вышедшая во второй тур вместе с Макроном, в своих многочисленных выступлениях не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.

Другие новости о выборах президента во Франции >>