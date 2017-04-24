Переговорщик ЕС по Brexit заявил, что поддержит Макрона во втором туре

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Координатор Евросоюза на переговорах по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) француз Мишель Барнье заявил, что проголосует за Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента Франции.
"Будучи патриотом и европейцем, 7 мая я выражу доверие Эммануэлю Макрону. Франция должна оставаться в ЕС!", — написал Барнье в Twitter.
Patriote et européen, je ferai confiance le 7 mai à Emmanuel Macron. La France doit rester européenne!— Michel Barnier (@MichelBarnier) 23 апреля 2017 г.
Марин Ле Пен, вышедшая во второй тур вместе с Макроном, в своих многочисленных выступлениях не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.
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