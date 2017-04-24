В Казахстане начнут работу с семьями военных для противостояния экстремизму

АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Министерство обороны Казахстана усилило работу с семьями военнослужащих, чтобы противостоять распространению религиозного экстремизма, сообщил в понедельник глава оборонного ведомства республики Сакен Жасузаков.
По его словам, введены порядка 120 должностей по работе с членами семей военных. "Мы хотим знать, что происходит в семьях, какие взаимоотношения. Тем более что сейчас (идет — ред.) проникновение в нашу среду религиозного экстремизма", — заявил министр обороны.
Жасузаков сообщил, что "введены должности офицеров по идеологической работе и спецпропаганде для противодействия идеологии релиогиозного экстремизма и терроризма, начиная от уровня бригады и выше".