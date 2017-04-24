Ле Пен надеется на избирателей Меланшона и Фийона во втором туре

Лидер политической партии Франции Национальный фронт во время первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Лидер политической партии Франции Национальный фронт во время первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Глава избирательной кампании лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Давид Рашлин считает, что во втором туре ее могут поддержать избиратели разного политического спектра, в том числе среди сторонников выбывших из предвыборной гонки Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции. При этом, Макрон набрал 23,75%, Ле Пен — 21,53%, согласно данным МВД. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную с 19,64%.

Ранее замруководителя исследовательского института общественного мнения Ifop, публиковавшего опросы в преддверии первого тура, Фредерик Даб высказал мнение, что исход второго тура президентских выборов во Франции решат избиратели проигравших кандидатов Меланшона и Фийона.

По словам главы штаба Ле Пен Давида Рашлина, который выступил в понедельник утром в эфире радиостанции Europe1, Марин Ле Пен "способна объединить" французских избирателей, так как они "в подавляющем большинстве" не разделяют идей экс-министра экономики Эммануэля Макрона, лидирующего в первом туре.

Глава штаба Ле Пен выразил убеждение, что среди избирателей, которые проголосовали в первом туре за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Меланшона, есть те, кто "желает возвращения Республики и ее ценностей" и выступает против ультралиберальных идей Макрона.

Кроме того, он полагает, что среди французов, проголосовавших за кандидата от правоцентристов Фийона, также найдутся те, кто "отвергнет проект Макрона", тесно связанный с глобализацией. Рашлин подтвердил намерение "Нацфронта" формировать широкую коалицию.

Фийон накануне призвал сторонников проголосовать во втором туре за Макрона. Меланшон, со своей стороны, четкой позиции не занял.