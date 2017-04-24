В Лондоне предъявили обвинения по делу о распыления газа в ночном клубе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мужчине, распылившему ядовитое вещество в лондонском клубе, где пострадали 11 человек, предъявлены обвинения, сообщается на сайте полиции британской столицы.

Как отмечается на сайте, в воскресенье 24-летнему Артуру Коллинзу были предъявлены обвинения по 15 пунктам, включая умышленное нанесение увечий и распыление ядовитой жидкости на человека с целью нанесения тяжких телесных повреждений. Обвиняемый предстанет перед судом 24 апреля.

Кроме того, ранее были арестованы еще три человека. Двое из них уже освобождены из-под стражи. Еще одному были предъявлены обвинения, он также предстанет перед судом в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента 17 апреля были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения, при этом 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб. Как передавали СМИ, в больнице были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью. По данным СМИ, из-за полученных ранений два человека практически полностью ослепли.