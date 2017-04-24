ТОКИО, 24 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея проверяет сообщения о задержании в КНДР гражданина США корейского происхождения, передало в понедельник агентство Рёнхап.

По его данным, северокорейские власти задержали в субботу в Пхеньянском аэропорту американца Тони Кима, которому около 60 лет, он стал третьим по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР.

"Правительство (Южной Кореи) не располагает сведениями о местонахождении Кима после его посещения Северной Кореи, поскольку он не является гражданином Южной Кореи", — приводит агентство слова представителя южнокорейского министерства по делам национального объединения.

"Мы проверяем соответствующую информацию через различные каналы", — сообщил он.

Агентство приводит корейское имя Тони Кима — Ким Сан Док. Этот человек, по сведениям Рёнхап, был арестован в КНДР, когда собирался покинуть страну после нескольких недель преподавания в Пхеньянском политехническим университете. "Как мы понимаем, его задержание связано с расследованием по вопросам, которые никак не связаны с работой университета", — приводит агентство заявление управляющего университетом по внешним связям Колина Маккалоха.

Тони Ким, как отмечает Рёнхап, ранее был профессором Политехнического университета китайского города Яньбянь, где компактно проживают лица корейской национальности, и занимался программами гуманитарной помощи Северной Корее. Информированный источник Рёнхап сообщает, что Тони Ким был связан с проектом помощи северокорейским детям в горных районах страны на границе с Китаем. "Он бы не занимался никакой антисеверокорейской деятельностью", — отмечает источник.

Официальных сообщений в северокорейских СМИ о задержании Тони Кима пока не появлялось.

Ранее сообщалось о задержании в КНДР 62-летнего американца корейского происхождения Ким Чон Чхоля и студента из США Отто-Фридерика Уормбиера. В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Рёнхап приводит данные "экспертов" о том, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры.

В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.