В ДНР заявили о 30 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (183)

Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

Разрушенная в результате обстрелов украинскими силовиками квартира жилого дома на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстреляв 11 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) подверглись 11 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил он.