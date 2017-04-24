В Киеве обокрали могилу поэтессы Леси Украинки

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве обокрали неизвестные, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо".

"Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.

Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 в городе Новоград-Волынский, умерла 1 августа 1913 года в Грузии. Выдающаяся украинская поэтесса, ее имя носит Национальный академический театр русской драмы в Киеве. Портрет Леси Украинки помещен на украинскую купюру номиналом 200 гривен.