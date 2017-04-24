США провели учения парашютистов на Окинаве, несмотря на несогласие жителей

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Американские вооруженные силы провели в понедельник учения парашютистов над военной базой на Окинаве, в городе Кадэна, несмотря на договоренность между США и Японией проводить их в другом месте, передало агентство Киодо.
Муниципальные власти и жители Кадэны, призвавшие США отказаться от учений парашютистов на военной базе, заявили, что их проведение было недопустимым.
Как напоминает агентство, местные жители помнят инцидент 1965 года, когда школьница была раздавлена насмерть авто-прицепом, сброшенным с парашютом над поселком Ёмитан во время американских учений.
В последний раз учения парашютистов США проводились над базой Кадэна в 2011 году.
По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.