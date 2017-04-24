США провели учения парашютистов на Окинаве, несмотря на несогласие жителей

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Американские вооруженные силы провели в понедельник учения парашютистов над военной базой на Окинаве, в городе Кадэна, несмотря на договоренность между США и Японией проводить их в другом месте, передало агентство Киодо.

По его данным, в 1996 году было достигнуто соглашение о том, что американские парашютисты будут тренироваться только на близлежащем от Окинавы острове Иэдзима. Вместе с тем, на этот раз министерство обороны уведомило город Кадэна о проведении учений, причем только ночью в воскресенье, отмечает Киодо.

Муниципальные власти и жители Кадэны, призвавшие США отказаться от учений парашютистов на военной базе, заявили, что их проведение было недопустимым.

С самолета MC-130 с парашютами прыгали около 30 военных США, все они приземлились на территории военной базы, уточняет Киодо.

Как напоминает агентство, местные жители помнят инцидент 1965 года, когда школьница была раздавлена насмерть авто-прицепом, сброшенным с парашютом над поселком Ёмитан во время американских учений.

В последний раз учения парашютистов США проводились над базой Кадэна в 2011 году.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.