Вице-спикер ГД о выборах во Франции: общество проголосовало очень пестро

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Первый тур выборов президента Франции показал, что во французском обществе бурлят самые разные настроения, и говорить о фаворитах можно только формально, так как лидер имеет отрыв от четвертого места лишь в пределах пяти процентов, считает первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Экс-министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,86% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД страны после подсчета 97,4% бюллетеней. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набирает 21,45% голосов, сообщается на сайте ведомства. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

"Предварительные итоги первого тура президентских выборов во Франции очень интересные: результаты не двух, не трех, а целых четырех кандидатов находятся в очень узком диапазоне. Лидер имеет отрыв от четвертого места в пределах 5-ти процентов! Все очень плотно, и говорить здесь о каких-то фаворитах и победителях можно лишь формально. Качественный итог: французское общество проголосовало очень пестро, в нем активно бурлят самые разные настроения", — сказал Мельников журналистам.

Несмотря на то, что в первом туре больше всего набрал Макрон, можно зафиксировать, что сумма трех других кандидатов, это около 60% голосов, является очевидным большинством по отношению к его результату, отметил парламентарий.

"А это те кандидаты, которые заявляли и заявляют курс на взаимодействие, взаимпонимание и сотрудничество с Россией на мировой арене. Господин Макрон уже сегодня должен с этим считаться. Как и с тем, какую неприлично низкую оценку получил курс нынешнего президента Олланда в лице представителя его партии. Их аморфность и послушная ориентация на Брюссель и Вашингтон привела к ужасным последствиям для безопасности французов, развития их экономики, сохранения политического влияния Франции в Европе", — подчеркнул Мельников.

Он также обратил внимание на то, "какой мощный прорыв в самом сердце Западной Европы совершил Люк Меланшон". "Для меня это главное открытие этой кампании. Он шел по существу с красным знаменем, делал это очень современно, разбудил сердца многих молодых людей. Это любопытный всплеск для постсоветского периода развития Западной Европы, который может превратиться в новую тенденцию", — считает депутат.

"Что же касается второго тура, то еще год назад мы сразу просчитали бы победу Макрона. Но не надо спешить: после победы Трампа в США мы знаем, что возможно все. Очень и очень многое сейчас в руках Марин Ле Пен", — заключил он.

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