Госдеп просит Москву повлиять на расследование подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США призвали тщательно расследовать подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ), в результате которого погиб американский гражданин. При этом в Вашингтоне рассчитывают на Москву, которая, по мнению госдепа, имеет "влияние" на ополченцев.

Что случилось

Инцидент с машиной наблюдателей ОБСЕ произошел в воскресенье. Автомобиль подорвался на мине у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике.

В результате взрыва погиб один человек — сотрудник медицинской компании, которая работает на Украине по контракту ОБСЕ.

Еще двое — граждане Германии и Чехии — пострадали и были направлены в больницу. Позднее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР рассказали, что раненые находятся в стабильном состоянии.

Кто виноват

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе подрыва машины СММ ОБСЕ действовала украинская диверсионно-разведывательная группа. По его словам, в состав ДРГ входят бойцы 8-го полка сил специальных операций ВСУ, которым командует полковник Олег Нечаев.

В пресс-службе Народной милиции уточнили также, что наблюдатели отклонились от основного маршрута и двигались "по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ".

Марочко уточнил, что машины миссии ОБСЕ неоднократно ездили по проселочной дороге, расположенной примерно в двух километрах от передовой, которой не рискуют пользоваться даже местные жители.

"Предварительно можно еще до окончания работы следственных групп сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов для последующего обвинения силовых структур ЛНР", — отметил представитель ЛНР.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко также возложил ответственность за случившееся на Киев.

"Тот факт, что это именно провокация со стороны Киева, подтверждается обстрелом, которым украинская сторона подвергает место подрыва автомобиля миссии ОБСЕ… Мы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ и надеемся, что международное сообщество в целом и "нормандская четверка", в частности, окажут давление на Киев и заставят его прекратить провокации как против миссии ОБСЕ, так и против Донбасса", — заявил Захарченко.

По его словам, власти ДНР неоднократно предупреждали представителей международных организаций о возможных провокациях со стороны украинских властей.

В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко заявил о необходимости расследовать инцидент и наказать виновных.

"Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы", — написал Порошенко на своей странице в Facebook

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко призвала вооружить наблюдателей, которые работают в Донбассе.

Реакция госдепа



Исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер уклонился от прямых обвинений и потребовал провести тщательное расследование.

"Эта гибель (наблюдателя ОБСЕ — ред.) подчеркивает все более опасные условия, при которых работают смелые сотрудники мониторинговой миссии, условия, которые включают ограничение доступа, угрозы и запугивание. Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование", — заявил Тонер.

"Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью", — добавил американский дипломат.

Тонер также призвал обеспечить "безопасный, полный и беспрепятственный доступ" наблюдателей ко всей зоне конфликта в Донбассе.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в поддержке ополченцев, при этом никаких доказательств этому представлено не было. Российские власти подобные претензии отвергают.

Реакция российского МИД

В Москве подрыв автомобиля СММ ОБСЕ связали с попытками сорвать мирный процесс в Донбассе.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", — говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве также призвали расследовать инцидент.

"Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира", — добавили в МИД.