Госдеп просит Москву повлиять на расследование подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США призвали тщательно расследовать подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ), в результате которого погиб американский гражданин. При этом в Вашингтоне рассчитывают на Москву, которая, по мнению госдепа, имеет "влияние" на ополченцев.
Что случилось
В результате взрыва погиб один человек — сотрудник медицинской компании, которая работает на Украине по контракту ОБСЕ.
Еще двое — граждане Германии и Чехии — пострадали и были направлены в больницу. Позднее в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР рассказали, что раненые находятся в стабильном состоянии.
Кто виноват
В пресс-службе Народной милиции уточнили также, что наблюдатели отклонились от основного маршрута и двигались "по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ".
Марочко уточнил, что машины миссии ОБСЕ неоднократно ездили по проселочной дороге, расположенной примерно в двух километрах от передовой, которой не рискуют пользоваться даже местные жители.
"Предварительно можно еще до окончания работы следственных групп сделать вывод о преднамеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов для последующего обвинения силовых структур ЛНР", — отметил представитель ЛНР.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко также возложил ответственность за случившееся на Киев.
По его словам, власти ДНР неоднократно предупреждали представителей международных организаций о возможных провокациях со стороны украинских властей.
В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко заявил о необходимости расследовать инцидент и наказать виновных.
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко призвала вооружить наблюдателей, которые работают в Донбассе.
Реакция госдепа
Исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер уклонился от прямых обвинений и потребовал провести тщательное расследование.
"Соединенные Штаты вновь призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы сделать первый шаг к миру на Восточной Украине и обеспечить видимое, верифицируемое и необратимое улучшение ситуации с безопасностью", — добавил американский дипломат.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в поддержке ополченцев, при этом никаких доказательств этому представлено не было. Российские власти подобные претензии отвергают.
Реакция российского МИД
В Москве подрыв автомобиля СММ ОБСЕ связали с попытками сорвать мирный процесс в Донбассе.
В ведомстве также призвали расследовать инцидент.
"Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира", — добавили в МИД.