Штаб Ле Пен объявил о старте новой предвыборной кампании

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава избирательного штаба лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая выходит во второй тур президентских выборов, Давид Рашлин заявил в эфире радиостанции France Inter, что сейчас начинается новая предвыборная кампания.

"Я думаю, что мы продолжим мобилизовать (усилия — ред.) в этот период между двумя турами, мы продолжим вести кампанию, на самом деле, сейчас начинается новая кампания", — заявил Рашлин. Он добавил, что штаб намерен привлечь большее число избирателей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Выступление Марин Ле Пен после закрытия избирательных участков

По словам Рашлина, Марин Ле Пен является государственным деятелем, способным вести диалог с мировыми лидерами, в то время как экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон отказывается от дискуссии со многими, включая Великобританию и США. Он также заявил, что в случае победы Макрона, Франция будет находиться в изоляции от международного сообщества.

Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

За выборами президента Франции следите здесь>>