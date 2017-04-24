У Макрона больше шансов победить во втором туре выборов, считает Косачев

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. У "системного" Эммануэля Макрона больше шансов победить во втором туре президентских выборов во Франции: против "несистемщицы" Марин Ле Пен ополчатся с удвоенной силой, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, по словам которого, после Brexit Европа не может себе позволить "антиевропейского президента".

Экс-министр экономики и создатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,86% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД страны после подсчета 97,4% бюллетеней. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набирает 21,45% голосов, сообщается на сайте ведомства.

"Французам в каком-то смысле не повезло: они выбирали по сути не своего национального лидера, а судьбу Европы. И поэтому просто не имели ни права, ни возможности проголосовать "неправильно". Не как нужно для них и для Франции, а как необходимо для спасения Евросоюза", — написал сенатор в понедельник в Facebook.

По его словам, после Brexit и прихода Дональда Трампа к власти в США стало ясно, что победы антиевропейского президента в "несущей" стране ЕС союз не выдержит.

"Судя по всему, кандидат от "системы", если не произойдет ничего чрезвычайного, победит во втором туре. Против "несистемщицы" ополчатся с удвоенной силой. Собственно, именно поэтому Ле Пен изначально была, конечно же, более удобным оппонентом Макрону, чем, скажем, Фийон — против нее легче сплотить народ вокруг кого угодно, даже вокруг безликого Олланда. Ибо Франция явно не готова к столь радикальному крену вправо", — полагает политик.

Косачев отметил, что Ле Пен все время обвиняют в популизме. "Да, она пытается выйти за рамки сложившейся системы и предложить что-то принципиально новое. Макрон систему менять не собирается, все его новости — в пределах заданных границ", — добавил он.

Российский сенатор полагает, что на самом деле классическими популистами являются именно Макрон и те, кто его поддерживает во Франции и из-за рубежа, спекулируя на спасении Европы и защите ценностей.

"И поэтому вполне прогнозируемый финал нынешних выборов — не решение проблем самой Франции, а их откладывание на потом. Но сейчас Берлин и Брюссель победили Париж. А вот победили ли они французов, покажет время", — написал законодатель.

Он также посетовал, что и после выборов кто-то будет продолжать распространять конспирологические версии о "российском вмешательстве", "но такого Россия себе никогда не позволяла".

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