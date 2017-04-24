Певец Александр Маршал попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Данные российского певца Александра Маршала внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

Как отмечается на сайте, Маршал попал в базу данных 23 апреля под своим настоящим именем Александр Миньков за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "открытое оправдание российской агрессии". Также на сайте приводятся ссылки о посещении Маршалом Крыма и его высказывания о полуострове.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".