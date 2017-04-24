В Китае выявлен новый случай заражения человека птичьим гриппом

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Власти провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявили первый в этом году в регионе случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9, сообщает агентство Синьхуа.

Заболевшим оказался 34-летний мужчина из города Тунхуа, который в настоящее время находится в крайней тяжелом состоянии в одной из местных больниц.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года. Согласно данным госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, жертвами птичьего гриппа H7N9 на территории Китая за зиму (декабрь-февраль) стали 160 человек, всего заразились 458 человек. По итогам марта жертвами данного вируса стали 47 человек.