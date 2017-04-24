СМИ: еще одного телеведущего Fox News обвиняют в домогательстве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Политический обозреватель Дебби Шлассел заявила, что к ней домогался ведущий шоу на телеканале Fox News Шон Ханнити, пишет издание New York Daily News.

Ранее компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении "звездного" ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, замешанного в скандале с приставаниями к женщинам. Ранее сообщалось, что Fox выплатила до 17 миллионов долларов за урегулирование исков, поданных несколькими женщинами против О'Рейли по обвинению в сексуальных домогательствах.

Шлассел, ранее писавшая статьи для телеканала, сообщила в интервью радио Pat Campbell, что Ханнити неоднократно приглашал ее к себе в номер отеля во время одного мероприятия, проходившего в Детройте. При этом она не уточнила, когда произошел этот случай.

"У него было какое-то мероприятие в книжном магазине, где он подписывал свою книги для людей, выстроившихся в очередь. Он попросил меня встретить его", — сообщила она, отметив, что пришла и какое-то время стояла рядом с ним, посчитав этот момент весьма неловким.

"Я хотела уйти, чтобы подготовиться к шоу, когда он сказал, "почему тебе не пойти вместе со мной ко мне в отель", — отметила она, сообщив, что не согласилась на это предложение.

По ее словам, уже во время шоу ей не давали открыть рот, кричали на нее, сам Ханнити, по ее словам, уже после шоу также накричал на нее из-за повторного отказа.

Телеведущий отреагировал на обвинения Шлассел, заявив, что все ее заявления являются неверными и полностью сфабрикованными.