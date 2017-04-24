На севере Киргизии из-под завала на шахте извлекли двух оставшихся горняков

БИШКЕК, 24 апр – РИА Новости. Спасатели смогли добраться и поднять наверх двух горняков, остававшихся под завалом на месторождении Жыргалан на севере Киргизии, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Иссык-Кульской области страны.

Обвал шахты на месторождении угля Жыргалан произошел вечером в субботу, предположительно, из-за несоблюдения правил техники безопасности. В результате аварии, вызванной прорывом вод, под землей остались два шахтера. Под руководством первого заместителя губернатора Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова был создан оперативный штаб по спасению людей. Для проведения экстренных спасательных работ из резервного фонда губернатора были выделены средства на приобретение трех гидронасосов, а также другой электромонтажной и гидромонтажной техники и оборудования.

"Сегодня, примерно в 10.00 (07.00 мск), из-под завалов штольни вывели наружу двух пострадавших мужчин, которых более суток искали порядка 200 человек", — сообщила пресс-служба губернатора.

Состояние здоровья горняков — Кайрата Доргоева и Азамата Тойматова — оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент их обследуют врачи, отметили в пресс-службе.