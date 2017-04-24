США
24.0424 апреля07:35МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Добро" и "зло". Зарубежные СМИ пишут о расколе во Франции после выборов

Сюжет:
Выборы президента Франции (668)
07:0424.04.2017
(обновлено: 07:12 24.04.2017)
036065
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во ФранцииМужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После первого тура голосования на президентских выборах во Франции западные СМИ обратили внимание на разобщенность страны, многие написали о расколе в обществе. При этом журналисты почти единогласно заняли сторону победителя — лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона — и настоятельно рекомендуют французам сделать "правильный" выбор между "добром" и "злом" во втором туре.

Плакаты с изображением кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Хэппи-энда не будет. Welt объяснил, что выборы во Франции значат для Европы
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выпустила статью под заголовком "Франция в клочья", в которой обозреватель издания выражает опасения по поводу изменившегося политического ландшафта Европы и указывает на то, что победу Макрона едва ли можно таковой назвать.

"Более 40% французов проголосовали за кандидатов от крайне левых или крайне правых. Макрон победил с настолько слабым результатом, что не прошел бы во второй тур на двух предыдущих выборах президента", — говорится в материале. По мнению автора, это свидетельствует о "радикализации" политической арены Европы.

"Через две недели мы узнаем, чего хочет Франция: отделиться от ЕС и вернуться к национальному государству либо дать Брюсселю еще пять лет на то, чтобы решить огромные проблемы Евросоюза", — пишет обозреватель газеты.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Победа Макрона во втором туре не так очевидна, заявил социолог
Американское издание Washington Post опубликовало материал "Выборы во Франции выявили новый политический раскол". По мнению автора статьи, страна разделилась на два лагеря из-за вопроса национальной идентичности. Он отмечает, что впервые за историю Франции во второй тур выборов не вышли представители истеблишмента — социалисты и консерваторы. Избиратели проголосовали за кандидатов, которые пообещали им перемены.

"Ни Марин Ле Пен, ни Эммануэль Макрон, заняв пост президента, не будут придерживаться статуса-кво", — говорится в статье. Лидер "Национального фронта" хочет вывести Францию из таких международных организаций, как ЕС и НАТО. Глава движения "Вперед!", в свою очередь, верит в "коллективную солидарность" и выступает за усиление Евросоюза.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон на теледебатах
© AFP 2017 / Lionel Bonaventure
Французский депутат раскритиковал экономические идеи Макрона
Колумнист швейцарского издания Le Temps тоже считает, что во французском обществе наблюдается раскол, а итоги голосования как нельзя лучше об этом свидетельствуют. Он пишет, что страна ждет "коренных перемен".

"Во втором туре выборов друг с другом столкнутся два видения Франции. Либо это страна без барьеров, открытая для всего мира и его проблем, либо это государство, которое спряталось от всех за своими границами", — говорится в статье.

Американская газета Los Angeles Times пишет, что Макрон и Ле Пен поборются не за пост президента, а за "душу Франции".

"Эта битва определит будущее не только самой страны, но и всего Евросоюза", — говорится в статье.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Победа Макрона, рекорд Ле Пен и протесты против обоих как модель II тура
В то же время зарубежные издания преподносят голосование во Франции как выбор между добром и злом, где "зло" — это, естественно, евроскептики.

Так, Die Welt пишет, что эти выборы напоминают фантастический фильм, в котором "силы добра" сражаются с "силами зла".

Британская The Guardian выпустила материал о том, что глава движения "Вперед!" станет для Франции "многообещающим шансом". По мнению автора статьи, избиратели должны поддержать Макрона.

"Голосование 7 мая станет выбором между открытостью и нетерпимостью, между интернационализмом и национализмом, оптимизмом и ненавистью, надеждой и страхом", — говорится в публикации.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Французы в день выборов голосовали сыром, поцелуями и банкнотами
Израильский новостной ресурс Haaretz и вовсе утверждает, что в случае победы Ле Пен Франция может "превратиться в полицейское государство за один день".

LA Times, в свою очередь, приводит мнение французского аналитика из исследовательского центра Terra Nova Марка-Оливье Пади, который утверждает, что у Макрона есть все шансы стать тем самым лидером, который нужен стране. Но если он не выиграет у Ле Пен во втором туре, "все будет очень-очень плохо". Эксперт не уточняет, почему.

В воскресенье, 23 апреля, состоялся первый тур голосования на президентских выборах во Франции. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,75%, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Следом идет кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,64%. Во второй тур вышли Макрон и Ле Пен. Голосование пройдет 7 мая.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
© Инфографика
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена