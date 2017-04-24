"Добро" и "зло". Зарубежные СМИ пишут о расколе во Франции после выборов

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции

Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. После первого тура голосования на президентских выборах во Франции западные СМИ обратили внимание на разобщенность страны, многие написали о расколе в обществе. При этом журналисты почти единогласно заняли сторону победителя — лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона — и настоятельно рекомендуют французам сделать "правильный" выбор между "добром" и "злом" во втором туре.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выпустила статью под заголовком "Франция в клочья", в которой обозреватель издания выражает опасения по поводу изменившегося политического ландшафта Европы и указывает на то, что победу Макрона едва ли можно таковой назвать.

"Более 40% французов проголосовали за кандидатов от крайне левых или крайне правых. Макрон победил с настолько слабым результатом, что не прошел бы во второй тур на двух предыдущих выборах президента", — говорится в материале. По мнению автора, это свидетельствует о "радикализации" политической арены Европы.

"Через две недели мы узнаем, чего хочет Франция: отделиться от ЕС и вернуться к национальному государству либо дать Брюсселю еще пять лет на то, чтобы решить огромные проблемы Евросоюза", — пишет обозреватель газеты.

Американское издание Washington Post опубликовало материал "Выборы во Франции выявили новый политический раскол". По мнению автора статьи, страна разделилась на два лагеря из-за вопроса национальной идентичности. Он отмечает, что впервые за историю Франции во второй тур выборов не вышли представители истеблишмента — социалисты и консерваторы. Избиратели проголосовали за кандидатов, которые пообещали им перемены.

"Ни Марин Ле Пен, ни Эммануэль Макрон, заняв пост президента, не будут придерживаться статуса-кво", — говорится в статье. Лидер "Национального фронта" хочет вывести Францию из таких международных организаций, как ЕС и НАТО. Глава движения "Вперед!", в свою очередь, верит в "коллективную солидарность" и выступает за усиление Евросоюза.

Колумнист швейцарского издания Le Temps тоже считает, что во французском обществе наблюдается раскол, а итоги голосования как нельзя лучше об этом свидетельствуют. Он пишет, что страна ждет "коренных перемен".

"Во втором туре выборов друг с другом столкнутся два видения Франции. Либо это страна без барьеров, открытая для всего мира и его проблем, либо это государство, которое спряталось от всех за своими границами", — говорится в статье.

Американская газета Los Angeles Times пишет, что Макрон и Ле Пен поборются не за пост президента, а за "душу Франции".

"Эта битва определит будущее не только самой страны, но и всего Евросоюза", — говорится в статье.

В то же время зарубежные издания преподносят голосование во Франции как выбор между добром и злом, где "зло" — это, естественно, евроскептики.

Так, Die Welt пишет, что эти выборы напоминают фантастический фильм, в котором "силы добра" сражаются с "силами зла".

Британская The Guardian выпустила материал о том, что глава движения "Вперед!" станет для Франции "многообещающим шансом". По мнению автора статьи, избиратели должны поддержать Макрона.

"Голосование 7 мая станет выбором между открытостью и нетерпимостью, между интернационализмом и национализмом, оптимизмом и ненавистью, надеждой и страхом", — говорится в публикации.

Израильский новостной ресурс Haaretz и вовсе утверждает, что в случае победы Ле Пен Франция может "превратиться в полицейское государство за один день".

LA Times, в свою очередь, приводит мнение французского аналитика из исследовательского центра Terra Nova Марка-Оливье Пади, который утверждает, что у Макрона есть все шансы стать тем самым лидером, который нужен стране. Но если он не выиграет у Ле Пен во втором туре, "все будет очень-очень плохо". Эксперт не уточняет, почему.

В воскресенье, 23 апреля, состоялся первый тур голосования на президентских выборах во Франции. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 23,75%, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,53%. Следом идет кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,64%. Во второй тур вышли Макрон и Ле Пен. Голосование пройдет 7 мая.

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