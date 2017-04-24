Южная Корея объявила о новом радаре против северокорейской артиллерии

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея создала усовершенствованную передвижную радарную установку для обнаружения артиллерийских позиций КНДР, объявило в понедельник южнокорейское управление по закупкам вооружений.
"На последних испытаниях в апреле системой были выполнены все оперативные задачи вооруженных сил и она признана пригодной для боевых действий", — говорится в сообщении управления на его сайте. По его оценкам, новая радарная установка призвана сыграть центральную роль в обезвреживании дальнобойной артиллерии Северной Кореи для защиты Сеула.
В настоящее время в вооруженных сил Южной Кореи имеется радар ARTHUR-K производства компании SAAB, однако новая собственная радиолокационная система Южной Кореи по охвату и тактическим характеристикам на 30-40% его превосходит.
Сеул находится всего в часе езды на автомобиле от разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны.