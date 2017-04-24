Южная Корея обсуждает с США совместные учения с авианосцем "Карл Винсон"

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Министерство обороны Южной Кореи ведет переговоры с США о проведении учений своих военных кораблей совместно с находящимся в регионе американским авианосцем "Карл Винсон" (Carl Vinson) в связи с ростом напряженности вокруг КНДР, передает агентство Киодо.

По его данным, представитель южнокорейского военного ведомства заявил, что "переговоры ведутся в настоящее время", отвечая на вопрос о том, будут ли военные корабли Южной Кореи проводить совместные военные учения с США.

Как сообщалось ранее, в воскресенье совместные учения в западной части Тихого океана начали с американским авианосцем военные корабли Японии. Они проводятся в связи с опасениями новых ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Вместе с тем представитель южнокорейского министерства обороны заявил, что военно-морские силы США и Южной Кореи поддерживают на высшем уровне степень боеготовности на случай ядерного испытания Пхеньяна.