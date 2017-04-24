Макрон в первом туре выборов набрал 23,75%, Ле Пен - 21,53%

Эммануэль Макрон голосует на выборах

Эммануэль Макрон голосует на выборах

РИА НОВОСТИ. МАКРОН В ПЕРВОМ ТУРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НАБИРАЕТ 23,75%, ЛЕ ПЕН 21,53% — АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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