Косачев назвал три угрозы современности

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Реальные угрозы современного мира – это идеологии, а не явления, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. В своей статье в газете "Известия" он обозначил три идеологических фундаментализма, представляющих угрозу современности: исламский фундаментализм, псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада.

По мнению Косачева, носители этих трех идеологий, во-первых, обладают возможностями причинить вред всем остальным, во-вторых, готовы к этому, находя в своей идеологии моральные оправдания силовым действиям, и, в-третьих, склонны обвинять в своих проблемах других, "неправильных", "неверных".

Он отметил, что угрозы неравнозначны, но их объединяет то, что каждый из них прибегает к шантажу, к угрозам и применению силы, к визуальным и медийным эффектам, опираясь на "зомбированных активистов".

"Противодействие (Дональду) Трампу до и после его избрания президентом США, нынешняя слаженная и весьма грязная кампания в Европе против "популистов", вся история их противостояния России, от Олимпиады в Сочи до "кибератак", от Украины до Сирии, — все это показывает, что в ряде случаев мы имеем дело не с демократами, а с людьми мессианско-сектантского мышления, не гнушающимися ради своей "веры" никакими методами. Как говорится, цель оправдывает средства", — отмечает Косачев.

Косачев пишет, что либеральные фундаменталисты в последние годы почувствовали угрозу выстроенной под себя модели мира — демократической и либеральной по названию, но однополярной и авторитарной по сути: когда сами народы стран Запада стали проявлять недовольство правящими элитами, система среагировала по вполне авторитарной схеме.

"Во-первых, усмотрев в происходящем "происки врагов" извне. Во-вторых, крайне демонизируя тех, кто ей противостоит, выставляя их "новыми диктаторами". И, в-третьих, обвиняя народы в том, что те, мол, оказались падкими на популизм", — добавляет он.

Однако, пишет Косачев, есть небольшая надежда, что, перестав ощущать себя в "тонущей лодке", они немного успокоятся и снизят тональность "в кампаниях против внешних "врагов европейских ценностей".

"В противном случае третья мировая угроза — угроза западного фундаментализма — по-прежнему будет сохранять свою актуальность своей готовностью в любой момент и в любой точке мира организовать "либеральный джихад" в виде очередного госпереворота, "гуманитарной интервенции" или "цветной революции"… Нам же, полагаю, нужно вести себя примерно так, как сам Запад вел себя в отношениях с идеологизированным Советским Союзом. Поддерживать прагматичный диалог… и продолжать встраиваться в многополярный мир в качестве равноправного и уважающего другие народы участника", — заключает Косачев.