Косачев назвал три угрозы современности

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Реальные угрозы современного мира – это идеологии, а не явления, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. В своей статье в газете "Известия" он обозначил три идеологических фундаментализма, представляющих угрозу современности: исламский фундаментализм, псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада.
Он отметил, что угрозы неравнозначны, но их объединяет то, что каждый из них прибегает к шантажу, к угрозам и применению силы, к визуальным и медийным эффектам, опираясь на "зомбированных активистов".
"Противодействие (Дональду) Трампу до и после его избрания президентом США, нынешняя слаженная и весьма грязная кампания в Европе против "популистов", вся история их противостояния России, от Олимпиады в Сочи до "кибератак", от Украины до Сирии, — все это показывает, что в ряде случаев мы имеем дело не с демократами, а с людьми мессианско-сектантского мышления, не гнушающимися ради своей "веры" никакими методами. Как говорится, цель оправдывает средства", — отмечает Косачев.
"Во-первых, усмотрев в происходящем "происки врагов" извне. Во-вторых, крайне демонизируя тех, кто ей противостоит, выставляя их "новыми диктаторами". И, в-третьих, обвиняя народы в том, что те, мол, оказались падкими на популизм", — добавляет он.
Однако, пишет Косачев, есть небольшая надежда, что, перестав ощущать себя в "тонущей лодке", они немного успокоятся и снизят тональность "в кампаниях против внешних "врагов европейских ценностей".