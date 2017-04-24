В США впервые за пять лет выросли военные расходы, показало исследование

СТОКГОЛЬМ, 24 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Военные расходы, по данным за 2016 год, впервые за последние пять лет выросли в США (1,7%), продолжаются в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, заметное сокращение трат в военной сфере произошло во многих странах-экспортерах нефти, сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере и списка 15 стран с самыми высокими военными расходами в мире.

Эксперты отмечают, что особенностью прошедшего года стало то, что впервые с 2010 года рост военных расходов отмечен в Северной Америке, в Западной Европе такой рост наблюдается уже второй год подряд.

По данным СИПРИ, в целом мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 миллиардов долларов и выросли по сравнению с предыдущим 2015 годом на 0,4%. Эксперты СИПРИ пояснили, что общая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека.

В целом тенденции роста затрат в военной сфере продолжаются второй год подряд, считают в СИПРИ. Страной с самыми высокими ежегодными расходами в мире остаются США. Страна не первый год возглавляет список СИПРИ по странам с крупными расходами в этой сфере. Доля США в мировых расходах составила за прошедший год 36%.

На втором месте после США — Китай (13% в доле 15 стран с высокими военными расходами). На третьем Россия (4,1%), потеснившая Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмого в 2015 году на пятое в 2016 году поднялась Индия (3,3%).

В докладе СИПРИ отмечается также, что рост расходов в целом продолжается в странах Азии и Океании, Западной, Восточной и Центральной Европы, в Северной Америке и Северной Африке.

Сократились траты в странах Ближнего Востока, по которым имеются данные, Карибского бассейна, во многих странах Африки, в Центральной и Южной Америке.

Другой заметной тенденцией прошедшего года в СИПРИ назвали и сокращение военных расходов в таких странах-экспортерах нефти, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак. Эксперты объясняют это падением доходов от нефти. Вместе с тем эксперты заметили, что смогли продолжить планы военных расходов те нефтяные страны, экономическое положение которых позволило преодолеть эффект понижения цен на нефть. В качестве примера называются Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.

В связи с публикацией материалов в СИПРИ замечают, что под военными расходами имеются ввиду государственные траты на военные силы и мероприятия, включая зарплату, выплаты, эксплуатационные расходы, закупки оружия и оборудования, военное строительство, научные исследования и разработки, административные расходы и так далее.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.