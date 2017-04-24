В США впервые за пять лет выросли военные расходы, показало исследование

СТОКГОЛЬМ, 24 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Военные расходы, по данным за 2016 год, впервые за последние пять лет выросли в США (1,7%), продолжаются в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, заметное сокращение трат в военной сфере произошло во многих странах-экспортерах нефти, сообщил в понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере и списка 15 стран с самыми высокими военными расходами в мире.
По данным СИПРИ, в целом мировые военные расходы составили в 2016 году 1686 миллиардов долларов и выросли по сравнению с предыдущим 2015 годом на 0,4%. Эксперты СИПРИ пояснили, что общая сумма мировых затрат эквивалентна 2,2% глобального ВВП или 227 долларам на человека.
На втором месте после США — Китай (13% в доле 15 стран с высокими военными расходами). На третьем Россия (4,1%), потеснившая Саудовскую Аравию на четвертое место (3,8%). С седьмого в 2015 году на пятое в 2016 году поднялась Индия (3,3%).
Сократились траты в странах Ближнего Востока, по которым имеются данные, Карибского бассейна, во многих странах Африки, в Центральной и Южной Америке.
Другой заметной тенденцией прошедшего года в СИПРИ назвали и сокращение военных расходов в таких странах-экспортерах нефти, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Южный Судан, Азербайджан, Ирак. Эксперты объясняют это падением доходов от нефти. Вместе с тем эксперты заметили, что смогли продолжить планы военных расходов те нефтяные страны, экономическое положение которых позволило преодолеть эффект понижения цен на нефть. В качестве примера называются Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.