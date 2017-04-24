Победа Макрона во втором туре не так очевидна, заявил социолог

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Ключи к результату президентских выборов во Франции находятся в руках избирателей проигравших первый тур кандидатов Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона, заявил заместитель руководителя исследовательского института общественного мнения Ifop, публиковавшего опросы в преддверии первого тура, Фредерик Даб.

Даб в эфире телеканала CNews заявил, что нынешний расклад сил во втором туре не стоит сравнивать с 2002 годом, когда Жак Ширак на президентских выборах одержал убедительную победу над Жан-Мар Ле Пеном, буквально раздавив его результатом.

По его словам, сейчас опросы показывают, что экс-министр экономики Эммануэль Макрон может получить 60%, а лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 40%, и это будет "относительно сбалансированным соотношением сил". Он отметил, что в сложившейся ситуации "есть некоторые неизвестные".

"Первое неизвестное — это как себя поведет электорат Меланшона, который, конечно же, весьма неблагоприятно относится к Ле Пен, но также и к Макрону", — сказал социолог.

Даб добавил, что "второе неизвестное — это как поведут себя сторонники Франсуа Фийона, избиратели правого спектра, которые полагали, что президентские выборы были уже выиграны, которые очнулись и находятся в состоянии, близком к похмелью".

Он подчеркнул, что поведение этой части электората еще не оценивали.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные МВД Франции по итогам подсчета 97,47% бюллетеней.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,94% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%.

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