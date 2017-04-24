СБУ поиздевалась над Лолитой, выложив ее откровенное фото

Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (36)

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины в официальном Twitter-аккаунте отреагировала на решение властей запретить въезд в страну российской певице Лолите Милявской, которая ехала к больной дочке.

Представители ведомства опубликовали фотографию, запечатлевшую знаменитость в неловкий момент – во время танца у исполнительницы частично обнажилась грудь.

"Нечего шастать", — гласит подпись к снимку.

Российскую певицу Лолиту Милявскую, уроженку Украины, в минувшее воскресенье сняли с поезда Москва – Киев и запретили ей въезд на территорию страны сроком на три года.