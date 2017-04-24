СМИ: Песков подтвердил визит Аббаса в Россию

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом, информацию о подготовке российско-палестинских контактов на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в понедельник газета "Известия"

Ранее посол Палестины заявил РИА Новости, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует приехать в Россию 11 мая.

"Президент государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с трехдневным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил… что идет подготовка российско-палестинских контактов на высшем уровне", — пишет газета.

По данным издания, в ходе встречи палестинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, планируется обсудить перспективы проведения в Москве палестино-израильских переговоров.

"Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве", — рассказал газете посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.