Макрон после обработки 97% бюллетеней набирает 23,86%, Ле Пен - 21,44%

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Вперёд! (En Marche) Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции, лидер движения Вперёд! (En Marche) Эммануэль Макрон

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,86% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,44%, свидетельствуют данные МВД страны после подсчета 36,6 миллиона бюллетеней (97,3%).

Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,95% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,61%.

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