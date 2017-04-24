Макрон после обработки 97% бюллетеней набирает 23,86%, Ле Пен - 21,44%
03:4824.04.2017
(обновлено: 03:53 24.04.2017)
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ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,86% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,44%, свидетельствуют данные МВД страны после подсчета 36,6 миллиона бюллетеней (97,3%).
Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,95% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,61%.
За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции
© ИнфографикаПрогноз на второй тур президентских выборов во Франции
Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции