Французы в день выборов голосовали сыром, поцелуями и банкнотами

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские избиратели, голосовавшие в воскресенье в первом туре выборов президента Франции, вместо бюллетеней опускали в урны обертки от сыра и банкноты, а кто-то "проголосовал" поцелуем.
опубликовал подборку фотографий, демонстрирующих изобретательность французского электората.
Так, один из избирателей вместо бюллетеня положил в конверт обертку от сыра камамбер. Еще один шутник, хоть и проголосовал за экс-премьера Франсуа Фийона, не удержался от упрека в его адрес. "Правда выходит из уст Canard Enchaine", — написал избиратель, видимо, вспомнив о скандале вокруг трудоустройства жены Фийона Пенелопы.
Впрочем, супруга экс-премьера была популярна среди электората. Один из избирателей в 15-м округе французской столицы расщедрился и положил в конверт настоящую купюру в 50 евро с надписью "Для Пенелопы".
Одна из представительниц прекрасного пола, голосовавшая за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона в городе Аррас департамента Па-де-Кале, засвидетельствовала свое уважение к нему отпечатком накрашенных губ, оставленным прямо на бюллетене.
"Я голосую за свою собаку Жижи. Она честная, преданная и никогда не обманывает", — написано на бюллетене.
По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,96% голосов. Четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,4%.
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