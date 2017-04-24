Французы в день выборов голосовали сыром, поцелуями и банкнотами

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские избиратели, голосовавшие в воскресенье в первом туре выборов президента Франции, вместо бюллетеней опускали в урны обертки от сыра и банкноты, а кто-то "проголосовал" поцелуем.

© REUTERS / Philippe Wojazer Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней опубликовал подборку фотографий, демонстрирующих изобретательность французского электората.

Так, один из избирателей вместо бюллетеня положил в конверт обертку от сыра камамбер. Еще один шутник, хоть и проголосовал за экс-премьера Франсуа Фийона, не удержался от упрека в его адрес. "Правда выходит из уст Canard Enchaine", — написал избиратель, видимо, вспомнив о скандале вокруг трудоустройства жены Фийона Пенелопы.

Впрочем, супруга экс-премьера была популярна среди электората. Один из избирателей в 15-м округе французской столицы расщедрился и положил в конверт настоящую купюру в 50 евро с надписью "Для Пенелопы".

Одна из представительниц прекрасного пола, голосовавшая за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона в городе Аррас департамента Па-де-Кале, засвидетельствовала свое уважение к нему отпечатком накрашенных губ, оставленным прямо на бюллетене.

Не удовлетворившись представленным выбором, другой избиратель из Па-де-Кале опустил в урну самодельный бюллетень, в котором отдает свой голос собачке по имени Жижи.

"Я голосую за свою собаку Жижи. Она честная, преданная и никогда не обманывает", — написано на бюллетене.

По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,96% голосов. Четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,4%.

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