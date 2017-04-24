Военно-Грузинская дорога закрыта из-за непогоды

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 1.30 мск Военно-Грузинская дорога полностью закрыта из-за непогоды", — сказал собеседник агентства.

В горных районах Северной Осетии сильный ветер до 30 метров в секунду. В воскресенье из-за ливня и угрозы селей была закрыта Транскавказская магистраль. Днем из-за урагана в горах дважды прерывалось электроснабжение Южной Осетии.