Макрон увеличил отрыв от Ле Пен до 2,2% после обработки 95,6% бюллетеней

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон увеличил отрыв от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен до 2,2%, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов.

По итогам подсчета 36 миллионов бюллетеней (95,6%), результат Макрона составляет 23,82% голосов, Ле Пен — 21,58%. Свои голоса бывшему министру экономики отдали 8,3 миллиона избирателей, лидеру Нацфронта — 7,5 миллиона.

Всего в избирательные списки во Франции внесены около 47 миллионов человек.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,96% голосов. Четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,4%.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Представитель правящей "Социалистической партии" Бенуа Амон набирает 6,31%, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян — 4,76%, депутат-центрист Жан Ласаль — 1,22%, лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу — 1,10%, лидер Народно-республиканского союза Франсуа Аселино — 0,92%, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто — 0,65% и основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад 0,18%.

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