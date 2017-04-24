ПАСЕ обсудит ситуацию с правами человека на Северном Кавказе без России

СТРАСБУРГ, 24 апр – РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Функционирование демократических институтов в Турции и права человека на Северном Кавказе станут центральными темами открывающейся в понедельник во французском Страсбурге на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Российская делегация в этой сессии участия не принимает.

Турция

Эксперты отмечают, что предстоящие в рамках этой сессии дебаты по Турции привлекут большое внимание, поскольку ещё на этапе сбора информации турецкая сторона не раз выражала несогласие с позицией докладчиков Ассамблеи.

В поступившем в распоряжение РИА Новости проекте документа содокладчицы Ингеборга Годсксен (Норвегия) и Марианне Микко (Эстония) говорят о том, что "профильный комитет обеспокоен сохранением чрезвычайного положения в стране после несостоявшегося переворота 15 июля 2016 года".

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. По обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвинили в причастности к подготовке мятежа, в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих. ЕС осудил репрессивные меры турецких властей, фактически приостановив переговоры о присоединении Турции к ЕС.

Докладчицы Ассамблеи выражают обеспокоенность последствиями несостоявшегося переворота, в том числе, массовыми увольнениями государственных служащих, судей, прокуроров, ученых, закрытием СМИ и НПО — а также ограниченным доступом к средствам судебной защиты.

"Комитет по мониторингу также обеспокоен задержанием парламентариев и журналистов, неоднократными нарушениями свободы слова и средств массовой информации, а также ситуацией на юго-востоке Турции, что вызывает серьезное ухудшение в работе демократических институтов", — говорится в документе.

"Комитет также выразил обеспокоенность в связи с конституционными поправками, касающимися в частности уважения принципа разделения властей, сдержек и противовесов, а также независимости правосудия", — отмечают докладчицы ПАСЕ

"В свете этих событий комитет по мониторингу ПАСЕ призывает Турцию принять чрезвычайные меры (включая отмену чрезвычайного положения и освобождение депутатов и журналистов), и предлагает Ассамблею возобновить процедуру мониторинга, активизировать сотрудничество с турецкими властями и всеми силами в стране", — говорится в проекте.

Как пояснили РИА Новости в аппарате ПАСЕ, Анкара с 2004 года находится в процедуре постмониторинга. В ПАСЕ впервые предлагают перевести Анкару из постмониторингового процесса обратно в мониторинговый.

Планируется, что Ассамблея рассмотрит ситуацию с демократическими институтами в Турции, во вторник 25 марта. Как ожидается, Ассамблея сначала выслушает докладчиков, а после дискуссии примет резолюцию.

Турция с прошлого года стала одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

Северный Кавказ



В ходе весенней сессии европарламентариям будет также представлен доклад ирландца Майкла Макнамары о положении с правами человека на Северном Кавказе.

В проекте доклада говорится, что "комитет по правовым вопросам и правам человека с сожалением отмечает, что конкретные рекомендации, адресованные компетентным российским властям в Резолюции 1738 (2010), которая была принята единогласно при участии российской делегации, до сих пор не были выполнены". Докладчик в своём документе выражает обеспокоенность ситуацией в Чеченской Республике.

"Лидер этой республики публично угрожал политическим оппонентам и активистам в области прав человека, в том числе и в других регионах России и в других странах", — считает докладчик ПАСЕ.

"Ухудшение положения женщин в Чеченской Республике продолжается из-за строгого применения религиозных норм", — полагает Макнамара.

"Лидер Чеченской Республики активно содействует осуществлению положений, основанных на чеченских обычаях …. и толковании законов шариата, дискриминационных по отношению к женщинам", — отмечает в проекте своего документа докладчик ПАСЕ.

"Систематические нарушения прав человека и безнаказанность преступников могут стимулировать только продолжающийся рост экстремизма", — считает ирландский парламентарий.

Планируется, что парламентарии выслушают сначала доклад Макнамары, затем, после дебатов, примут резолюции по документу.

Обсуждение доклада может пройти во вторник 25 апреля.

Наблюдатели отмечают, что проект доклада в целом не отличается от аналогичных документов, которые готовились ПАСЕ в начале 2000-х годов.

Примечательно, что обсуждение ситуации на Северном Кавказе будет проходить без российской делегации.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году российская сторона приняла решение также не направлять документы для участия в работе Ассамблеи.

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Помимо Турции и Северного Кавказа на сессии также рассмотрят проблему неравенства доходов, тему защиты женщин-беженцев от насилия, проблему защиты прав родителей и детей, принадлежащие к религиозным меньшинствам.

Накануне сессии были поданы запросы на проведение срочных дебатов по теме "политических последствий нового израильского закона, регулирующего колонии", и по теме "угроз европейским ценностям, исходящим от популизма, ксенофобии, антисемитизма и исламофобии в Европе".

Ожидается, что на сессии выступит президент Греции Прокопис Павлопулос. К парламентариям также обратится комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, а также генсек совета Европы Турбьерн Ягланд.