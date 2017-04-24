Макрон отправился праздновать победу в богемное парижское кафе

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Лидер движения "Вперед" экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон, лидирующий в первом туре президентских выборов, после выступления перед сторонниками отправился праздновать победу вместе со своими ближайшими соратниками в известный парижский ресторан La Rotonde на бульваре Монпарнас, сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, своих советников он известил о месте встречи по sms, пригласив встретиться в ресторане, который расположен в 14-м округе французской столицы.

La Rotonde — известное парижское кафе, которое любили посещать художники и писатели в первой половине ХХ-го века. В частности, в кафе бывал Амадео Модильяни и Пабло Пикассо. Здесь подают блюда французской кухни, это место рекомендовано известным ресторанным гидом "Мишлен". Макрон часто посещает этот ресторан.

В меню кафе есть устрицы, улитки, паштет, мясо утки, а также говядина от элитных поставщиков. На десерт предлагают фисташковые "макаруны" с клубникой.

Согласно винной карте на сайте ресторане, самая дорогая бутылка красного вина Saint-Emilion Premier Grand Cru 2006 года стоит 450 евро, бутылку шампанского Louis Roederer можно взять за 300 евро.

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