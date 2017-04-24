На голливудской Аллее славы осквернили звезду Трампа

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Неприличная надпись появилась на звезде Дональда Трампа на голливудской Аллее славы, сообщает в воскресенье профильное издание TMZ.

Это первый упомянутый в СМИ случай вандализма в отношении звезды Трампа после того, как в январе он занял президентское кресло. Между тем, до избрания Трампа подобные действия не были редкостью.

Неизвестный написал фломастером на звезде ругательство в адрес Трампа. На фото TMZ видно, что надпись уже частично стерлась под ногами прохожих.

Наиболее серьезный ущерб звезде был нанесен в октябре 2016 года, когда местный житель разбил ее кувалдой. Звезду, вмонтированную в мостовую, пришлось заменить, расходы составили 30 тысяч долларов. Обвиняемый Джеймс Отис признал себя виновным и был приговорен к 3 годам условно и 4,4 тысячи долларов штрафа.