СМИ: Ле Пен установила рекорд для Нацфронта по числу проголосовавших

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен установила рекорд для своей партии "Национальный фронт" по числу полученных голосов избирателей, сообщает газета Figaro.

По данным МВД на 23.30 (00.30 мск), в первом туре президентских выборов во Франции Марин Ле Пен набирает 6 миллионов 980 тысяч 983 голоса, что является историческим рекордом для Нацфронта.

После подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%) основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%.

За ходом первого тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>