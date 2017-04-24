СМИ: Ле Пен установила рекорд для Нацфронта по числу проголосовавших

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен установила рекорд для своей партии "Национальный фронт" по числу полученных голосов избирателей, сообщает газета Figaro.
После подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%) основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%.
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