В Париже возобновились столкновения демонстрантов с полицией

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами президентских выборов во Франции, продолжились в центре Парижа, переместившись с Площади Бастилии в район Площади Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в районе Северного вокзала были сожжены три припаркованных автомобиля, на место прибыли пожарные.
В воскресенье на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами также применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки. Протестующие кидали в полицию палки и пустые бутылки. Движение транспорта было перекрыто, станции метро не работали на вход и выход.
С площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста, он был без сознания.
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