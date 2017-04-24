Макрон после подсчета 85% голосов набирает 23,61%, Ле Пен - 22,21%

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон по данным на 23.30 (00.30 мск) в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,61% голосов, второй следует лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22,21%, свидетельствуют официальные данные МВД страны.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,87%, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,07%. Данные приводятся после подсчета 32,3 миллиона бюллетеней (около 85%).

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