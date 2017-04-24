Лидер итальянской "Лиги Севера" приветствовал результат Ле Пен на выборах

РИМ, 24 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини приветствовал результат, который показала в первом туре президентских выборов во Франции Марин Ле Пен.

"Ле Пен: "Народ вновь поднимает голову". Вперед, Марин, пора освободиться от клетки Брюсселя", — написал в своем микроблоге в Twitter после завершения голосования во Франции Салвини, который постоянно подвергает жесткой критике ЕС, а также неоднократно призывал Рим восстановить контроль над границами Италии и отказаться от евро.

По данным на 23.00 по местному времени (00.00 мск), после подсчета 29,4 миллиона бюллетеней (около 78%) Макрон получает 23,40%, Ле Пен — 22,64%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — у него 19,86% голосов, четвертым следует лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 18,83%.

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