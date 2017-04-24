Движение Макрона определит стратегию на ближайшие недели в понедельник

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Движение Эммануэля Макрона намерено в понедельник начать выработку четкой стратегии своей будущей борьбы с Марин Ле Пен, заявила РИА Новости официальный представитель движения Лоранс Хаим.

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, который состоится 7 мая.

"Мы идем шаг за шагом. Сегодня завершился первый акт. Завтра мы намерены определить четкую стратегию на ближайшие недели. Наша цель — показать миру, что демократия сильна во Франции и в Европе", — сказала Хаим.

Она добавила, что сейчас "идет борьба с Марин Ле Пен".

"Это наша борьба. Это важно. Это как Дональд Трамп против Барака Обамы. Это то, что происходит сейчас во Франции. Так что мы хотим верить, что французы последуют за нами, потому что мы выступаем за демократию и за Европу", — сказала Хаим.

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