Берлин положительной оценил успех Макрона на выборах во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт положительно оценил успех экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона на выборах президента и пожелал успеха в дальнейшей кампании.

"Хорошо, что Макрон с его курсом на сильный ЕС и социальную рыночную экономику добился успеха. Всего наилучшего на следующие две недели", — написал Зайберт в своем микроблоге Twitter.

По данным МВД на 22.34 воскресенья (23.34 мск), после подсчета 26,1 миллиона бюллетеней (около 70%) Макрон получает 23,11%, Ле Пен — 23,08%.

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