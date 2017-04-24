Франция выберет между Макроном и Ле Пен

На президентских выборах во Франции не произошло сенсации: за высший пост поборются два фаворита предвыборной кампании — левоцентрист Эмманюэль Макрон и представительница ультра-правых Марин Ле Пен. Согласно официальным данным, победу в ходе первого тура выборов одержал Макрон, Ле Пен с небольшим отставанием следует за ним.

Оба кандидата-победителя прокомментировали исход голосования. По словам Макрона, "перевернута важная страница" в политической жизни. Марин Ле Пен назвала свой выход во второй тур "историческим результатом".

Победители и побежденные

Итог, при котором во второй тур президентских выборов проходят кандидаты, не поддержанные двумя главными партиями — социалистами и республиканцами — прогнозировался социологами еще с февраля 2017 года. Тогда ослабленный обвинениями в коррупции республиканец Франсуа Фийон опустился на третье место в опросах общественного мнения. Избиратели отдали Фийону, представляющему самую влиятельную во Франции партию, почти столько же, сколько лидеру леворадикалов Жану-Люку Меланшону. Изначальный аутсайдер гонки, совершивший прорыв в общественном мнении, сравнялся с главным из системных кандидатов.

Все остальные претенденты на победу не добрали до 10% голосов. Принципиальный противник Кремля, кандидат правящих в стране социалистов Бенуа Амон закончил кампанию с разгромно низким результатом. Правый консерватор Николя Дюпон-Эньян, отобравший ключевые голоса у Фийона, получил даже менее того.

Именно Фийон в одночасье превратился в главного проигравшего первого тура президентских выборов. Однопартийцы экс-кандидата, успевшего после победы на праймериз взять под контроль партию "Республиканцы", готовятся к переделу влияния. Председатель регионального совета Оверни-Роны-Альп Лоран Вокьез, без деликатности назвал его поражение "жестким". Произошедшее Вокьез объясняет "делами", висевшими на правом кандидате. Сам Вокьез, согласно слухам, надеялся сместить Фийона еще в ходе предвыборной кампании. "Это не правые проиграли, это проиграл Фийон", — еще более жестко прокомментировал итоги экс-министр труда от правых Эрик Вёрт.

Все против Марин Ле Пен

По своему итогу первый тур президентских выборов 2017 совпадает с исходом голосования, состоявшегося в 2002 году, когда в решающий раунд голосования пробился отец Марин Ле Пен – Жан Мари. Тогда в промежутке между турами во Франции состоялись массовые акции протеста против ультра-правого кандидата, традиционно обвиняемого общественным мнением в "фашизме". Возобновления беспорядков МВД ожидают и на этот раз. По сведениям газеты Le Parisien, в ведомстве считают, что массовые беспорядки в случае выхода Ле Пен во второй тур "практически гарантированы", а принимать участие в них будут "леворадикалы". Информация издания подтвердилась, спустя считаные минуты после оглашения итогов. На площади Бастилии в Париже ультра-левые активисты, возможно, надеявшиеся на победу Меланшона, вступили в столкновения с полицией, скандируя речевки против Ле Пен.

Системные политики, во главе с Франсуа Фийоном, после оглашения итогов объявили о поддержке Макрона. Фийон заявил, что делает выбор под влиянием того, что "экстремизм стучится в двери власти". Проигравший во втором туре праймериз республиканцев мэр Бордо Ален Жюппе повторил этот тезис почти слово в слово. Против Ле Пен выступили финалисты первичных выборов в среде левых – Бенуа Амон и Мануэль Вальс. Таким образом, истеблишмент двух главных партий сделал свой выбор в течение часа поле оглашения итогов выборов.

Объединение правых и левых против ультраправых (а в прошлом – ультралевых) кандидатов получило название "Республиканского фронта". Собравшись вместе против Ле Пен, системные силы Франции в самое короткое время совершили переиздание этой старой политической стратегии.

Чего ждать от второго тура

В последний раз с примером "Республиканского фронта" Франция сталкивалась менее 2 лет назад – в декабре 2015 года. Тогда националисты одержали победу в первом туре местных выборов в ряде регионов страны, оттеснив непопулярных социалистов. Избиратели левых тем не менее пришли на участки для голосования во втором туре – и избрали умеренно правых. Сегодня победившие благодаря подобной мобилизации Кристиан Эстрози (Лазурный берег) и Ксавье Бертран (Нормандия) уже успели призвать голосовать за Макрона против Ле Пен.

Мобилизация всего политического спектра против националистов ожидается еще более всеобъемлющей, чем в 2015 году, поскольку тогда президент партии "Республиканцы" Николя Саркози не призывал своих единомышленников при необходимости поддерживать социалистов. Сегодня против Марин Ле Пен в истеблишменте готовы выступить все.

Подобный предвыборный расклад оставляет националистам мало шансов на победу. Согласно социологическому опросу, проведенному компанией Harris до первого тура, в случае выхода во второй Ле Пен и Макрона, последний с высокой веротяностью въедет в Елисейский дворец.

© Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции © Инфографика Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

Исторический успех

Несмотря на непростые перспективы второго тура, "Национальный фронт" во Франции можно поздравить с историческим успехом. Марин Ле Пен не только заручилась значительно большим числом голосов, чем ее отец в 2002 году, но и может рассчитывать на солидную прибавку во втором туре. Социологи прогнозируют, что итоговый результат националистов окажется приблизительно в два раза выше в 2017 году, чем он был в 2002. Это значит: националисты более не изолированы, как 15 лет назад, их поддерживают многие правые республиканцы.

Именно в конкуренции с самым "радикальным" из системных политиков — Франсуа Фийоном Марин Ле Пен одержала свою (на данный момент) самую важную победу в политической карьере. Хотя Фийон убеждал избирателей, что сможет справиться с терроризмом и миграцией, опираясь на кадры партии "Республиканцы" (в премьеры Фийон предлагал очень близкого к центристам Франсуа Баруана), избиратели не поверили в возможность подобного исхода. Результат: правый избиратель выбрал националистов вместо республиканцев.