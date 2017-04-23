Макрон и Ле Пен проходят во сторой тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости. Председатель Национального фронта Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проходят во второй тур выборов президента Франции, свидетельствуют предварительные данные МВД и социологических опросов. В Париже тем временем подсчет голосов сопровождался акцией протеста.

Подсчет голосов пока продолжается, по первым официальным данным Ле Пен опережает экс-министра экономики. Однако эксперты указывают на незначительный разрыв между лидерами гонки. Третий кандидат Франсуа Фийон уже признал поражение и призвал французов сплотиться и не допустить прихода к власти экстремистов.

Явка избирателей и первые данные

Более 66 тысяч избирательных участков открылись по всей Франции (не считая заморских территорий) в 08.00 (09.00 мск). По данным МВД, которое во Франции отвечает за организацию голосования и подсчет голосов, на 17.00 (18.00 мск), то есть за два часа до закрытия большинства участков — явка избирателей составила почти 70%. В 2012 году в первом туре выборов главы государства явка к 17.00 составила 70,59%. В Париже явка составила почти 64%.

Первые данные об итогах голосования стали поступать после закрытия последних участков в 20:00 (21:00 мск).

После подсчета более 70% голосов Ле Пен набирает 23,08%, Макрон — 23,11%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон (19,81%), который считался одним из фаворитов, уже признал поражение и призвал французов не допустить прихода к власти экстремистов. Кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон получил рекордно низкую поддержку призывал голосовать во втором туре за Макрона и против Ле Пен.

Аутсайдеры голосовали с утра

Большинство кандидатов в президенты проголосовали в первой половине дня. Одними из первых на избирательных участках появились аутсайдеры: лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу.

Один из фаворитов президентской гонки, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон проголосовал в сопровождении своей супруги Брижит на избирательном участке в коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс. Как и другим избирателям, Макрону пришлось отстоять очередь, чтобы взять бюллетени.

Ле Пен проголосовала в своей политической вотчине — местечке Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где также расположен ее штаб. На избирательном участке Ле Пен приветливо улыбалась всем собравшимся и позировала фотографам. На лацкане пиджака у нее был значок в виде синей розы — символа ее избирательной кампании.

Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа, а его супруга Пенелопа рано утром отдала свой голос на избирательном участке в департаменте Сарта. Фийону также пришлось постоять в очереди, чтобы получить бюллетени.

Лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон проголосовал в Париже последним из четырех ключевых кандидатов. Появление Меланшона вызвало ажиотаж среди других избирателей, так что в очереди ему скучать не приходилось: он активно общался с избирателями и делал многочисленные "селфи" с ними.

Реакция на первые результаты

Отец лидера Национального фронта и основатель движения Жан-Мари Ле Пен, комментируя первые результаты, призвал избирателей довериться его дочери и проголосовать во втором туре выборов за нее. "Если у французов открыты глаза, они могут ей довериться и сделать президентом ее, а не таинственного кандидата", — заявил Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Он добавил, что не удивлен, что французы объединились вокруг "истинного кандидата".

Между тем, согласно данным ряда других общенациональных опросов, в первом туре лидирует Макрон, опережая Ле Пен на несколько процентов. Генеральный делегат движения "Вперед" Стефан Травер заявил РИА Новости, что экс-министр экономики начнет новую кампанию борьбы за победу во втором туре уже в понедельник, 24 апреля.

"Макрон лидирует в первом туре, это почетно, но накладывает ответственность в достижении единства… Новая кампания начинается с завтрашнего дня. Нам надо собрать максимальное количество голосов французов и определить, какое у нас общество, и какие цели они поддерживают… Эта цель нас будет вести во втором туре", — сказал Травер.

"За него (Макрона) вся система нынешняя, которая оказалась под вопросом, она дала ему бразды правления в каком-то смысле. И премьер-социалист тоже его поддержал. На сегодняшний день у него (Макрона) шансы во втором туре достаточно высокие", — согласен руководитель Центра французских исследований российского академического Института Европы Юрий Рубинский. По его словам, одним из главных итогов выборов стал выход из избирательной гонки традиционных игроков.

"Во Франции, на мой взгляд, сменилась в каком-то смысле политическая система. Созданная Шарлем де Голлем пятая республика опиралась на смену у власти двух партий — правого и левого центра: республиканцев — бывших голлистов и социалистов. Сейчас и те, и другие в прежнем виде выбыли из игры", — добавил Рубинский РИА Новости.

Выход во второй тур президентских выборов Ле Пен и Макрона был ожидаем и не стал сенсацией, заявил в свою очередь заместитель директора Института Европы Владислав Белов.

"Это было ожидаемо, сенсаций не произошло. Единственно, может быть только то, что явка была выше той, которую предсказывали… Будем ждать теперь 7 мая, где, по моим оценкам, все-таки Макрон победит, потому что предполагается, что высокая явка помогла набрать проценты другим кандидатам, другим соперникам Ле Пен", — считает эксперт.

Акция протеста

В Париже подсчет первых голосов сопровождался акцией протеста на площади Бастилии.

Движение в районе демонстрации было полностью перекрыто. Поскольку полиция блокировала выходы на прилегающие улицы, собравшиеся – несколько сот человек — ходили вокруг колонны в центре площади.

Позже, когда протестующие начали вести себя более активно, в том числе бросать бутылки, полиция применила дымовые шашки и слезоточивый газ.

Ранения получил по меньшей мере один участник акции протеста – он на скорой доставлен в больницу.